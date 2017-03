3 tavaszindító túra a Balatonnál

Bányaudvarok, denevérek és bazaltutca várnak bennünket többek között, ha szeretnénk megünnepelni a Balaton-felvidéki nemzeti park húszéves fennállását márciusban.

Ha a tél nem a mi világunk, és már nagyon vágyunk a szabadba, a március a mi hónapunk! Összegyűjtöttünk néhány Balaton-környéki túralehetőséget.

Március 12-én a Szentgáli tűzköves túra várja az érdeklődőket. Először a Tűzköves-hegy impozáns bányaudvaraiba kukkanthatunk be, aztán a Tűzköves-hegyi barlangnál sok érdekességet tudhatunk meg az itt élő denevérekről, sőt arról is, milyen volt a pattintott kőkorszak itt élő embereinek világa. Ezután a túra a Csurgó-kút forrása felé veszi az irányt, majd belepillanthatunk egy fúrólyukba is. A túra közepes nehézségű. Részvételi díjak felnőttnek 850 forint/fő, gyereknek 400 forint/fő. Jelentkezés előző nap 16 óráig a honlapon.

A Keszthelyi-hegység élővilágával nem csak a Természet Háza látogatóközpontban, hanem szervezett túrák keretében is megismerkedhetünk. A közeljövőben március 15-én várnak bennünket egy ünnepi gyalogtúrára. A túrára legkésőbb előző nap 16 óráig be kell jelentkeznünk, mert legalább nyolc fő részvétele esetén indulnak. Enni- és innivalót, kullancsriasztót célszerű magunkkal vinni. A részvételi díj 600 forint/fő.

Március 18-án Vulkánoktól a lápokig – 20 év 20 km címmel ingyenes túrára várnak bennünket Zalaszántón. A valójában 23 kilométeres táv a Kovácsi-hegyet járja körbe. A túra során a résztvevők meglátogatják a Bazaltutca rejtélyes barlangját, körülnéznek a Vindornya-lápon, bemásznak a „Nagy nyárfába”, végül körbesétálják a Békesztúpát. Ezzel a túrával a Balaton-felvidéki nemzeti park kijelölésének huszadik évfordulójára emlékeznek. További tudnivalók itt.

Március 26-án Köveskálon a helyünk, ahol Virágmező geotúra indul a Fekete-hegyre. Elsősorban a geológiára fogékonyakat várják, akik megtudhatják, hogy a Fekete-hegy lehet színes is. A Vaskapu-árok és a Keleményes-kő után felkapaszkodnak majd az Eötvös Károly-kilátóba, ahonnét a környék egyik legszebb panorámáját csodálhatják meg. A távolság nyolc kilométer lesz, és kb. öt órás. Felnőtteknek 800 forint/fő, gyerekeknek 400 forint/fő. Itt is be kell jelentkezzünk előző nap 16 óráig.