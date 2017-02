Síkomornyik, kaviár, privát pálya: luxus a csúcson

Turracher Höhe Karintia és Stájerország határán található, a tengerszint felett 1763 méter magasságban, a Nockberge régió szívében. A tengerszem partján, 2400 méter magasságig felnyúló hegycsúcsokkal büszkélkedő téli üdülőhely hóbiztonsága, tökéletesen előkészített, hosszú, széles sípályái mellett például arról nevezetes, hogy a vendégeket síkomornyik fogadja a pályán.

A komornyik egész nap a síterületet járja, hogy a vendégeket tanácsokkal segítse, és hogy a sípályán kis figyelmességekkel kényeztesse: igény szerint papírzsebkendővel, szőlőcukorral, édességekkel, napvédő krémmel, alpesi tejből készült fagylalttal vagy éppen egy pohárka proseccóval. A síkomornyik munkanapja reggel a Kornockbahn mellett lévő „nappaliban” kezdődik, ahol befűt a kandallóba, és az első sívendégeket stájer almával kínálja. Ezután felül komornyikmobiljára, mellyel berobog a síterület közepére, ahol különböző helyeken megáll, és kis kiszolgáló bárokat épít fel, hogy a síelés éhes, szomjas és átfázott hőseit segítse.

Az egészben az a legjobb, hogy – bár nyilván nem a legolcsóbb szálláshelyek lakóinak – a síkomornyik szolgáltatás nem csak pár kiválasztottat érint. Egészen pontosan minden olyan vendégnek jár, aki a kék masnival megjelölt környékbeli szálláshelyek egyikében száll meg. A vendégek exkluzív síszafarin, holdfényes túrán, vagy hótalpas kiránduláson vehetnek részt, ugyancsak a síkomornyikkal. Részletek, résztvevő hotelek itt.

A síterep exkluzív hangulatát fokozza, hogy itt a síelés fáradalmait bensőséges, falusias alpesi kunyhókban pihenhetjük ki. A helyi szolgáltatók ugyanis az önkiszolgáló éttermekre még öntudatosan azt mondják: köszönöm, nem – fogalmaz a síterep sajtóanyaga.

Síterepek extrákkal

