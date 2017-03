Gyönyörű 360 fokos fotót posztolt a Sixtus-kápolnáról a Getty

Nézzen csak fel! Michelangelo születésnapjának (1475. március 6.) tiszteletére egy kicsit most másképp is megmutatjuk Olaszország egyik remekművét, a Sixtus-kápolna mennyezetét - írta tegnap este Facebook-oldalán a világ egyik vezető képügynöksége a Getty Images, amely 360 fokos panoráma fotót posztolt közösségi oldalára.

Michelangelót még II. Gyula pápa bízta meg azzal 1508-ban, hogy IV. Szixtusz pápa egykori vatikáni házi kápolnájának falait freskókkal ékítse. Bár Michelangelo erősködött, hogy ő szobrász és nem festő, fiatal kora óta nem festett freskót, a pápát nem lehetett eltéríteni akaratától. Mivel a freskófestésben nem volt nagy jártassága, firenzei festőket hívott segítségül. De hamar el is küldte őket, mert nem tűrt meg senkit maga mellett munka közben. Így szinte egyedül festette meg négy év alatt a világ legnagyobb mennyezetképét - írja a Wikipedia vonatkozó szócikke.

A freskót végül 1512-ben, Mindenszentek napján leplezték le, és attól a naptól fogva csodájára járnak az emberek. Michelangelo még egyszer visszatért a Sixtus-kápolnába, hogy 1535 és 1541 között megfesse a csodálatos Utolsó ítéletet, a világ legnagyobb oltárképét, amelyet 1541 karácsonyán lepleztek le.

A Sixtus-kápolna is azon turistalátványosságok közé, amelyek ugyan réginek tűnnek, nem is annyira azok. Az 1980-as és '90-es években például jelentős tisztítási munkálatokat végeztek a freskókon. Ennek eredményeként ma már sokkal gazdagabb, világosabb színekben pompázik a kápolna mennyezete. Sokak szerint túl jól sikerült a felújítás, több fontos részlet örökre elveszett, és már nem is olyan, mint az eredeti. További turisták által lelkesen fotózott helyekről, amelyekről csak hisszük, hogy eredeti állapotukban találhatók, itt olvashat.

Jó tudni! A hatalmas gyűjteménnyel rendelkező Vatikáni Múzeum, és a Sixtus-kápolna az Utolsó ítélettel minden hónap utolsó vasárnapján 9-től 12:30-ig díjmentesen tekinthető meg. További ingyenes római látnivalókról itt olvashat.