Ciszjordániában nyit saját műveivel dekorált szállodát Banksy

A "világ legrosszabb kilátású" szállodai szobáit kínálja egy kis betlehemi vendégház, amelyet Banksy, a titokzatos brit utcaművész és aktivista létesített a ciszjordániai Betlehemben saját állításaként egyszerre üzleti vállalkozásként, műalkotásként és politikai állásfoglalásként, írja az MTI.

Az egykori lakóházból kialakított The Walled Off Hotel ablakai a palesztin területeket Izraeltől elválasztó komor betonfalra néznek, és elnevezése is politikai töltetű, arra utal, hogy a szállodát - miként Ciszjordániát is - fal vágja el a külvilágtól. A világhírű utcaművész palesztin területeken készült legújabb alkotását pénteken mutatták be a sajtó képviselőinek. Az intézmény egyelőre nem fogad vendégeket, de a titokzatoskodó Banksynek az eseményen jelen lévő képviselői szerint március 11-től igazi vendégházként fog működni, tíz szobáját 30 dollártól kezdődő áron adják ki, az interneten is lehet majd helyet foglalni.

A Banksy által a világ legrosszabbjának nevezett kilátásért bőven kárpótolhatja az arra fogékonyakat, hogy a hotel termei tele vannak az ismeretlen személyazonosságú képzőművész alkotásaival, graffitijeivel. Az AP szerint a legérdekesebb szoba a 3-as, "Banksy szobája", amelynek falán a nagy és kényelmes franciaágy felett egy izraeli és egy palesztin vív látványos párnacsatát.

A legnagyobb titokban alkotó Banksy már több graffitivel jelentkezett a palesztin területeken, a betonfalat is már többször "összefirkálta". Új projektjével a művész a párbeszédet akarja előmozdítani, főleg fiatal izraeli turistákat vár a különös vendégházba, ahol bemutatkozási lehetőséget akar kínálni olyan palesztin művészeknek, akik az izraeli embargó miatt nehezen jutnak el nemzetközi kiállításokra.

Bansky szatirikus társadalomkritikai graffitijai elsőként a nagy-britanniai Bristol házfalain tűntek fel, majd megjelentek Londonban is, később pedig szerte a nagyvilágban. Egyes alkotásai árverésekre kerülnek, egyik művéért 1,8 millió fontért (645 millió forint) fizettek.

