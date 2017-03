New York kevesebb külföldi látogatóra számít Trump intézkedései miatt

Úgy tűnik, egyelőre Szlovénia az egyetlen célpont, mely profitál Trump miniszterelnökségéből. New York ugyanis jóval kevesebb külföldi látogatóra számít az idén – írja a skift.com.

A New York-i turizmus fellendítéséért felelős marketingcég bejelentette, hogy az idén jóval kevesebb külföldi látogatóra számít a nagyvárosban. Az értékelés során számba vették azt, hogy a Trump-kormányzat által kezdeményezett bevándorlási politika és a dollár árfolyamának várható növekedése egyaránt negatív hatással lesznek a New York-ra kíváncsi külföldiek számára. Arra számítanak, hogy külföldről az idén háromszázezerrel kevesebben érkeznek majd.

A tavalyi év trendjei alapján ugyanakkor arra is következtetnek, hogy a belföldi turisták növekvő száma pótolja majd a kiesést. A turisták száma azonban még nem minden: mivel a külföldi utazók átlagban négyszer annyit költenek, mint a belföldiek, New York valójában gyászol.

A marketingcég akcióterve az, hogy büdzséjében hárommillió dollárral megnöveli a külföldi óriásplakát-reklámokra szánt összeget azokban az országokban, ahonnét a legtöbb látogató érkezik normális esetben New York-ba: Mexikóban, az Egyesült Királyságban, Németországban és Spanyolországban. Szlogenjük szerint New York kitárja karjait a világ előtt: New York – Welcoming the World. Ha Önt ez meggyőzte, akkor ne hagyja ki kalauzunkat a városhoz, mely sosem alszik.