Amíg sokan egy mexikói nyaralást nem is tudnak elképzelni tequila, fehér homokos part és klimatizált szállodai szoba nélkül, addig van, aki kifejezetten a természet adta magányra vágyik, és esténként is szívesebben alszik el a fák susogására, mint a tenger morajlására. Vagy ha még nincs is ilyen vágya, hát majd az alábbi képeket elnézegetve talán majd lesz. A mexikói Yucatán-félszigeten található Papaya Playa Project például egészen alternatív nyaralást kínál a természet szerelmeseinek - írja a Digital Trends.

7 Galéria: Fák közé rejtett luxushotel a mexikói dzsungelben Fotó: Papaya Playa Project

A természetes alapanyagokból szállás- és pihenőhelyeket építő csapat küldetése, hogy másokat is a természettel együtt élni tudó felelős magatartásra ösztönözzön. A napenergia használata, az esővíz hasznosítása, a két kézzel megtermelt javak értéke és a helyiek bevonása a közösségi életbe mind része a fenntarthatósági projektjüknek.

7 Galéria: Fák közé rejtett luxushotel a mexikói dzsungelben Fotó: Papaya Playa Project

A tengerparti kisvárosban Tulumban az ősi maya építkezési módszer szerint raktak össze egy hangulatos kétszintes, a maga kategóriájában mégiscsak luxusnak számító hotelt. A hotel vagy sokkal inkább apartman falait fahulladék és gipsz keverékéből állították elő, tetőszerkezetét gondosan, nádból rakosgatták össze, miközben nappaliját bambuszból készült lengőszékekkel és minden irányból a buja esőerdőre néző, hatalmas ablakokkal szerelték fel.

És amíg a szigeten a legtöbb szálláshely partmenti hotelként hirdeti magát, addig a Papaya Playa klimatizált luxusapartmanja a szó szerinti - és a közelben sehol más nem tapasztalható - természetközeliségével csábítja vendégeit éjszakánként 1400 dollárért.