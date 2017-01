Nem kell feltétlenül 15-20 órát utazni ahhoz, hogy elhagyjuk a telet. Meleg helyeket ajánlunk, amik messze is vannak, meg nem is: néhány órás repülőúttal elérhetők.

Kedvenc európai nyaralóhelyeinken hiába van hőség nyáron, az év ezen szakasza még a csizma orrában is szürke, sok mediterrán helyen ráadásul ilyenkor esik le az éves csapadékmennyiség jó része. Itthon viszont kissé erősre sikerült a január a mínuszokat illetően, így aki a fejébe vette, hogy lelépne a tél előtt, de nincsen ideje és/vagy kerete egy nagyobb lélegzetvételű trópusi nyaralásra, annak ajánljuk az alábbi célpontokat. Jetlaggel nem, szandállal és nyári ruhával érdemes számolni!

Tengerpart, hegyek, karnevál! Irány Tenerife

14 Ez a Drago Milenario, azaz a sárkányfa Galéria: Expressz a trópusokra: 8 óránál rövidebb utak a nyárba (Fotó: Northfoto)

Kicsivel több, mint öt óra Wizz Airrel, valamivel kevesebb, mint 3700 kilométer a levegőben, és széles mosollyal az arcunkon szállhatunk ki a gépből a Kanári-szigetek legnagyobbikán. A téli szürkeségből felocsúdva kicsit úgy is érezhetjük, hogy Tenerifén a karnevált egyenesen a mi kedvünkért szervezték – mennyivel kellemesebb itt az idő, mint a velencei vagy a kölni mulatságokon, 20 fok körüli időre számíthatunk.

14 Imádjuk Tenerife fáit! Galéria: Expressz a trópusokra: 8 óránál rövidebb utak a nyárba (Fotó: Northfoto)

Tenerifében egyébként éppen ez a jó: több arca van, változatosabb, mint például a szomszédos Gran Canaria, a strandolók paradicsoma. Itt biztosan nem fogunk unatkozni: Puerto de la Cruzban, Los Cristianosban és Las Americasban városi nyüzsgés, pezsgő éjszakai élet vár, de főleg egy téli látogatás alkalmával érdemes menni, és felfedezni Tenerife természeti látnivalóit. A sziget partjai sziklásak, vadabbak – csupán egy kiépített, homokos tengerpartja van –, napokat lehet kirándulni az Anaga- és a Teno-hegységekben, a Teide-vulkánnak meg drukkolni, hogy szunnyadjon csak tovább (a XX. század elején tört ki utoljára).

Tenerife rejtélyes építmények otthona is, a sziget keleti partjához közeli Güimarban hat piramist találtak. A mexikói és azték lépcsős piramisokat idéző építményekről csak a közelmúltban bizonyították be, hogy valódi piramisok, és mit sem tudni arról, hogy ki és milyen célból építették. Maspalomas híres homokdűnéi kevésbé misztikusak, de szintén látványosak. Akik szeretnek hajóra ülni, La Gomera szigetére szerveznek hajós utakat Los Cristianosból komppal. A sziget tulajdonképpen egy majdnem 1500 méter magas vulkán: a hegymászók kedvence és a a Garanyonai Nemzeti Park otthona, ahol mintegy 400 bennszülött növényfajt ismerhetünk meg, köztük a jellegzetes babérfákat, amelyek között szinte egy esőerdőben érezhetjük magunkat.

Inkább télen, mint nyáron: Dubaj Szintén 4000 kilométer körüli a táv, és aki nem bírja a totális kánikulát, válassza inkább a hűvösebb hónapokat Dubajhoz. Nyáron a 40 fok feletti hőmérséklet teljesen természetes, ami viszont a magas páratartalommal társulva tényleg szigorúan csak a légkondis belterekben vagy vízparton elviselhető. Kedvcsináló cikkünk egy dubaji hosszú hétvégéhez itt!

Télen-nyáron: Jordánia

Jordánia akár már 3,5-4 óra repülőúttal elérhető. Megfizethető egzotikumra vágyik? Meg se álljon Jordániáig! címmel nemrég írtunk tartalmas beszámolót, tele hasznos információkkal, még két megbízható jordán taxis telefonszámát is közöltük a cikkben! A sivatagi túra, a legendásan szép napfelkelte Wadi Rumban; az ősi város, Petra felfedezése télen is jó program – sőt. A sivatagban mászkálás – tevegelés! – élményén pedig kifejezetten nagyot tud dobni, ha nem látunk délibábokat a hőségtől.

14 Akaba strandja: mennyivel hangulatosabbak a nem műanyag napernyők Galéria: Expressz a trópusokra: 8 óránál rövidebb utak a nyárba (Fotó: Northfoto)

Jordánia két komoly vonzereje ilyenkor a merülni vágyók számára a Vörös-tenger, ami ilyenkor is fürdőzhető – és búvárkodható. Húsz fok alá nemigen megy a víz hőmérséklete, ráadásul az itteni leghidegebb hónapon, a januáron már túl is vagyunk. Habár nem találunk itt szivárványszínű, burjánzó tengeralatti élővilágot, búvárok számára izgalmas merülőhely az elsüllyesztett harci járművek által kialakított zátony.

14 Nem hó, nem jég: só – Holt-tenger Galéria: Expressz a trópusokra: 8 óránál rövidebb utak a nyárba (Fotó: Northfoto)

Jordánia nagy erőssége az alacsony páratartalmú levegője. Ennek köszönhető egyébként, hogy a 35 fokos melegben is remekül el lehet mászkálni Ammanban, bebarangolni Petrát. Emiatt és a parti sós levegő miatt már egy "sima" Vörös-tengernél tartózkodás is jót tesz a légúti betegségekben, asztmában szenvedőknek, viszont a Holt-tengert kifejezetten gyógyulási célra is ajánlják asztmásoknak. Érdekes élmény ilyenkor megmártózni ebben a különleges vízben: a levegő kint hűvösebb, a víz viszont kellemesen meleg. És sós. És olajos. Mindez egyszerre! Egy rakás másik betegséget is gyógyít a Holt-tengeri kúra, a női bajoktól a pikkelysömörig. A vízen lebegés pedig egészen extra élmény!

Kátrányos iszapot is termel ez a különös természeti képződmény, amelyből ha iszappakolást viszünk fel, megtapasztalhatjuk, hogy nekünk is lehet selymes bababőrünk. Szuperolcsón lehet vásárolni is belőle, érdemes haza is hozni belőle. Nem csak a bőrünknek, a lelkünknek is jót fog tenni a nyaralási nosztalgia, ha itthon elővesszük.

Csak pár kattintás, és körülnézhet Petrában! Jordánia Google street view-n elérhető szépségeit pedig itt ajánlottuk.

Pálmafák, delfinek: Eilat

És ha már Vörös-tenger és Holt-tenger: Izrael is zseniális célpont télen, azon belül is Eilat remek választás, ha garantáltan jó időre, homokos tengerpartra, igazi tengerparti lazulós élményre vágyunk. A Ryanair Budapest-Eilat járata heti kétszer közlekedik, és ha szerencsések vagyunk – vagy rugalmasak az időpontot illetően –, akár húsz-harmincezer forintból megúszhatjuk a 3 óra 50 perces utat oda-vissza.

14 És Eilat éjjel –1949-ben alapították Galéria: Expressz a trópusokra: 8 óránál rövidebb utak a nyárba (Fotó: Northfoto)

Több, mint 300 kilométerre vagyunk Tel-Avivtól és Jeruzsálemtől, az ország déli szegletében. A fentebb ajánlott jordán város, Akaba Eilat közvetlen szomszédja. Legyünk bármelyik fél vendége, strandoláskor kicsit furcsa érzés látni a két ország között a tengeren lehorgonyzott fekete monstrumokat, a vízi határt őrző nagy hajókat.

Akabához képest Eilat kész Las Vegas – az éjszakai kivilágításra gondolunk –, pálmafás sétányok, nyüzsgés, rengeteg új hely – magyar fejjel furcsa belegondolni, hogy a város alig több, mint 60 éves.

14 Vörös-tengeri halak Galéria: Expressz a trópusokra: 8 óránál rövidebb utak a nyárba (Fotó: Northfoto)

Bár a tengervíz hőmérséklete nem megy húsz fok alá, csodát persze nem kell várni ilyenkor, jó program ebben az időben a színvonalas Coralworld nevű óceanárium és a Dolphin Reef delfinárium. Eilat egyébként nem olcsó város, sok luxushellyel, bevásárlóutcákkal és jachtkikötőkkel – ide nem a spirituális okok vezetik az utazókat, ez az úszómedencés szállodák világa.