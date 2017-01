2017 legmenőbb úti céljai

Aarhus és Páfosz egy éven át kulturális fesztivált tart, Lyonban a világ legrangosabb szakácsversenyén nem csak az egyik versenyző, de még a ceremóniamester is magyar lesz, a Balkánt pedig végre nem maratoni autózással, hanem egy röpke repülőúttal is felfedezhetjük magunknak. De új mediterrán és északi fapados járatok is indulnak 2017-ben, és a világ legpompásabb virágoskertjét is könnyebb és olcsóbb lesz elérni idén.

Egy északi és egy déli kulturális főváros, és megannyi új fapados célpont várja, hogy 2017-ben felfedezzük őket. Mutatjuk az újévben hova, miért érdemes utazást szervezni.

Aarhus és Páfosz – Európa kulturális fővárosai

2017-ben Európa kulturális fővárosa a dán Aarhus és a ciprusi Páfosz lesznek. A dánoknál január 21-én látványos nyitóceremóniával veszi kezdetét a kulturális év, melynek folyamán különféle kiállítások (a témák egészen változatosak, lesz itt minden a kortárs képzőművészettől a néprajzon és az építészeten át az ékszerekig), jazz és komolyzenei koncertek várják a látogatókat.

Különleges installációkkal is készülnek: egy norvég művész hatalmas szobrai lebegnek be a vízen különböző kikötőkbe, és fel is lehet majd rájuk szállni, az erdőben pedig óriásmegafonokkal találják szembe magukat a kirándulók. De lesz például egy olyan, kétszáz eseményből álló fesztiválsorozat is, ami Európa közelmúltjára tekint vissza 1950 és 2000 között. Ennek hetvenes évek tematikájú nyitóbulija március 3-án lesz Aarhusban a Stakladenben. Az összes programot ez a remek programfüzet tartalmazza, érdemes végiglapozni.

25 Aarhus skanzenje Galéria: 2017 legmenőbb célpontjai (Fotó: Tim Graham / Getty Images Hungary)

De Aarhusban nem csak az időszaki kiállítások és a kulturális fővárosi cím miatt szervezett események az érdekesek, hanem az állandó látnivalók is. Ilyen a Den Gamla By, vagyis a régi város múzeuma. A szabadtéri múzeum 1914-ben nyitotta meg kapuit, különlegessége, hogy nem a régi falusi élettel, hanem - ahogyan azt a nevéből is ki lehet találni - a városok életével foglalkozik. Évente több mint négyszázezren látogatják, az ország egyik legkedveltebb múzeuma. A 16. és 19. század között épült házakból összeálló városkát színészek népesítik be, így játszanak rá még jobban az időutazás-hangulatra.

Európa másik kulturális fővárosa idén a ciprusi Páfosz lesz. A ciprióták sajnos nem raktak össze olyan informatív honlapot és programfüzetet, mint a dánok, úgyhogy egyelőre leginkább csak az derül ki róla, hogy itt is lesznek változatos kulturális rendezvények helyi művészek kiállításaitól a színházi előadásokig.

25 Páfosz mozaikjai Galéria: 2017 legmenőbb célpontjai (Fotó: Marc Deville / Getty Images Hungary)

De egyébként Páfosz kulturális fővárosi címtől függetlenül is izgalmas célpont, az időszámításunk előtti századokból épen maradt páfoszi mozaikokat egyszer mindenkinek látni kell! A leletek legelső darabját egyébként az ötvenes évek végén egy parasztember szántotta ki a föld alól. Kevesen mondhatják el magukról, hogy háza és gazdasága a Világörökség része, márpedig ez a 96 éves parasztbácsi ma is ott él. Földjét az állam 200 euróért vásárolta meg tőle, hogy köré építhesse a Páfoszi Archeológiai Parkot.

Lyon – a szakácsverseny lázában égve

Idén január 24-én és 25-én egész Lyon a világ legnívósabb szakácsversenyének, a Bocuse d'Or-nak a lázában ég majd. Ha rajong a gasztronómiáért, idén itt a helye! Az Eurexpo területén megrendezett döntőn a világ 24 legjobb séfje között magyar indulónak is szurkolhat, miután Széll Tamás 2016 májusában, a Budapesten rendezett európai döntőn első helyen végzett.

25 Lyon Galéria: 2017 legmenőbb célpontjai (Fotó: Tristan Deschamps 06 10 27 55 07 / Lyon Tourist Office and Convention Bureau)

De nem csak ez az egyetlen magyar vonatkozása a fennállásának harmincadik évfordulóját ünneplő csúcsgasztronómiai eseménynek. A verseny történetében először fordul elő, hogy nem francia, hanem külföldi ceremóniamester felel majd a hangulatért a magyar Jókuti András személyében. A francia városba egyébként közvetlen fapadossal el lehet jutni Budapestről, az Easyjet üzemeltet ide járatot. Igaz, a Bocuse d'Or ideje alatt ne számítsanak túl pénztárcabarát árakra.

A Balkán – repülővel

Közeli, balkáni fővárosokba évekig csak átszállással, sok órás repülőutakkal juthattak el azok, akik nem vállalták be, hogy kocsival közelítik meg a térséget. 2017 áprilisától viszont Pristinába, Szarajevóba, Tiranába, Podgoricába és Szkopjébe is lesz közvetlen repülőjárat Budapestről.

25 Mostar Galéria: 2017 legmenőbb célpontjai (Fotó: Ramirez / Wikipedia)

Idén tehát sok egyéb mellett például háborús hostelben aludhat Szarajevóban, vagy éppen Albánia legszebb homokos partján strandolhat, vagy sokkal kényelmesebben közelítheti meg kedvenc montenegrói üdülővárosát.

Olaszország – türkizkék vizű strandok és gasztro-vidámpark

2017 tavaszától az olasz csizma orra is elérhető fapadossal Budapestől: a Wizz Air gépei Lamezia Termében szállnak majd le. A városban is akadnak látnivalók: várromok, templomok és múzeumok. De tovább is utazhatunk például a Tirrén-tenger partjára, Tropeába – kocsival egy óra, vonattal másfél óra alatt ide érhetünk. Itt sziklára épült festői óváros és türkizkék vizű, sziklás öblök várnak ránk.

25 Tropea Galéria: 2017 legmenőbb célpontjai (Fotó: Northfoto)

Bolognába viszont már régóta van fapados járat, ám 2017 őszétől egy új okunk lesz rá, hogy elrepüljünk ide. Szeptemberben gasztro-vidámpark nyílik itt. Az Eataly World az olasz konyha rajongóit nyolcvanezer négyzetméteren kényezteti majd. A százmillió euróból épülő kajavidámparkban 25 különböző étteremben lehet kóstolni (lesz külön pizzás, húsos, zöldséges, stb.), és lesz három, olasz italoknak szentelt bár is. Az édesszájúaknak szomorú hír, hogy Nutella-bár nem lesz, rengeteg nutellás fogás viszont igen.

25 Bologna Galéria: 2017 legmenőbb célpontjai (Fotó: Emanuele Peghetti / Flickr.com)

A kóstoláson túl lehet majd tészta- és sajtkészítést is tanulni, és a komplexumhoz tartozó ültetvényeket, legelőket és élő állatokat is meg lehet majd ismerni. Az Eataly Worldöt 2018-ban tovább bővítik majd, ekkor egy 200 fős hotelt nyitnak meg mellette. A beruházók évi hatmillió turistára számítanak, ebből kétmillió külföldire.

Bergen – norvég fjordok karnyújtásnyira

2017 tavaszától Norvégia második legnagyobb városába, Bergenbe is eljuthatunk fapadossal. A vikingek alapította Bergen ugyan Norvégiában nagyvárosnak számít, de egyébként egy bájos, hegyoldalba épült kisvárosról van szó színes házikókkal, remek kávézókkal, galériákkal és tengeri panorámával. És ami miatt még imádják a turisták: a város a legjobb bázis a norvég fjordok felfedezéséhez.

25 Bergen Galéria: 2017 legmenőbb célpontjai (Fotó: Northfoto)

Tel-Aviv – közvetlenül Debrecenből

2017 márciusától már nem csak Budapestről lehet Tel-Avivba repülni, hanem már Debrecenből is. Ez lesz a Wizz Air hatodik debreceni útvonala London, Eindhoven, Malmö, Milánó és Párizs mellett.

25 Tel-Aviv Galéria: 2017 legmenőbb célpontjai (Fotó: Bloomberg / Getty Images Hungary)

Izraelről, és második legnagyobb városáról sokszor írtunk már. Például a kezdeti kultúrsokkról, aztán arról, hogy vajon mennyire biztonságos itt nyaralni, béreltünk autót is, hogy magunk járjuk körbe az országot, degeszre ettük magunkat, és teszteltük, hogy tud-e újat mutatni akkor, amikor már sokadszor térnénk vissza.

Amszterdam és Lisse – tulipánszezonban a legszebbek

Eddig sem volt lehetetlen eljutni Amszterdamba, de idén februártól ez még könnyebb és olcsóbb lesz. Az Easyjet ugyanis a város fő repterére, Schipholra indít járatot Budapestről. Nem az Easyjet járata egyébként az első fapados Budapest és Amszterdam között, régebben a holland Transavia is repülte ugyanezt az útvonalat. Egy ideje azonban csak a nemzeti légitársaság, a KLM járt Ferihegyről Schipholra, aki fapadossal akart menni, az vonatozhatott vagy buszozhatott egy jókorát Eindhovenből.

25 Keukenhof Galéria: 2017 legmenőbb célpontjai (Fotó: mimi / Travelo)

Mivel a Budapest-Amszterdam járat februárban startol, a legszebb, tavaszi, tulipánban gazdag időszakra már pont vehetünk repjegyet. A világ legpompásabb virágoskertje, a Keukenhof – melyről 2015-ös élménybeszámolónkat itt találják – 2017-ben március 23. és május 21. között lesz nyitva, idén a központi témája holland dizájn lesz. A legegyszerűbben pedig úgy juthatnak el ide, ha a Schipholon felszállnak – a tulipánokkal matricázott, így eltéveszthetetlen – Keukenhof Expressz buszra, aminek közvetlenül a park bejáratánál van a végállomása, a menetideje pedig maximum fél óra.