A wellnesskényeztetést nem adják ingyen, viszont aki keres, az talál: ebben a nem éppen olcsó műfajban is kifoghatunk kedvező ajánlatokat. Fókuszunkban a masszázs és a szauna volt!

Cikkünk írása közben szembesültünk vele, hogy nem is olyan egyszerű olyan helyet találnunk, ahol olcsón szaunázhatunk és masszíroztathatunk. Kijelenthetjük, hogy nem adják olcsón ezt az örömöt – másik szempontból viszont óva is intenénk mindenkit a túl olcsó megoldásoktól. Egyrészt higiéniai okok miatt: a vizes-párás wellnessrészlegnek, a szaunának tisztának kell lennie, ezen egész egyszerűen tilos spórolnia egy helynek. A gondos fenntartásnak, gyakori takarításnak pedig megvannak a költségei, ezt tiszteletben kell tartania a wellnessezőknek.

Kutatásunk másik tárgya a masszázs volt – ez köztudottan szintén nem egy olcsó mulatság, de tulajdonképpen miért is lenne az? A szakmai tudást, gyakorlottságot, a csendes, nyugodt, tiszta környezetet és a wellnessrészleg nyitvatartási ideje alatti folyamatos rendelkezésre állást elvárjuk vendégként. No és az sem mindegy, hogy milyen minőségű krémekkel, olajokkal kenik be a testünket a kezelés során. Arról nem is beszélve, hogy a masszázs, akárhogy is vesszük, egy bizalmi kérdés, nem mindegy, hogy milyen szakember kezei közé kerülünk. Összességében tehát ez egy költséges műfaj – mi mégis kedvező ajánlatokra vadásztunk!

Fürdőzés a jóban Szegeden

A szegedi Napfényfürdő Aquapolisban ha a teljes árú napijegyhez hozzászámolunk egy masszázst, könnyen el lehet szállni az árakkal: 4900 forint a belépő, 8000 forinttól indulnak az 50 perces teljes testes masszázsok. Az ajánlataik között viszont érdemes körülnézni, ha kompakt wellnessélményre vágyunk, kedvezőbb áron.

13 Finn szauna, infraszauna és kültéri rönkszauna is vár Szegeden

Galéria: Ha nem is ingyen: wellness olcsóbban (Fotó: www.napfenyfurdoaquapolis.com)

Összesen 3900 forintot kell fizetnünk egy 30 perces olajos masszázsért és egy háromórás bent tartózkodásért a wellnessrészlegben. Ezt Csendes Wellnessnek nevezik, ami az élménymedence és pezsgőfürdő, finn és infraszauna, gőzkamra, sókamra és kültéri rönkszauna használatát foglalja magában.

Akinek nem probléma hétfőtől csütörtökig reggel héttől délután kettőig jönnie, annak érdemes befizetni egy háromórás jegyet 1850 forintért (ez egyébként 2800 forint volna). És ha ehhez igénybe vesszük a masszázsbérlet akciót: három alkalom kifizetésével négyszer jöhetünk, így máris 6000 forintra csökken egy 50 perces masszázs ára. Választhatunk kávés, mézes, csokoládés és bőrfeszesítő kezelések közül. A csomagok közül a Napfényes Relaxáció nevűvel rokonszenvezünk: egy háromórás csendes wellness belépőt, 20 perces stresszoldó aromafürdőt és egy 50 perces kényeztető relax masszázst tartalmaz 8500 forintért. Ez egy elég pazar ajánlat háromórányi dőzsölésért, háromféle szaunával.

Felüdülés Egerben: Szent István Hotel

Eger belvárosától negyed órára, egy hatezer négyzetméteres parkosított zöld területen fekszik a Szent István Hotel. A háromcsillagos szálloda wellnessajánlata sokkal kedvezőbb, mint a nagy szállodáké, ahol egy egyórás masszázs általában 8000 forintnál indul. A Szent István Hotelbe tehát érkezhetünk nem szállóvendégként is, így a wellness napijegy 2500 forintba, a négyfős családi jegy pedig 6000 forintba kerül.

13 Mesebeli környezetben Egerben Galéria: Ha nem is ingyen: wellness olcsóbban (Fotó: www.hotelszentistvan.hu)

Több medence – élmény-, masszázs- és gyermekmedence, pezsgőfürdő –, finn szauna és sóterápiás bioszauna, és speciális sószoba vár, amiről ezt írják: "az országban egyedülálló, oxigénnel dúsított sóbarlang". Rossz nem lehet! Az ajánlat igazi erőssége a masszázsárakban rejlik. Az 50 perces Kleopátra aranya masszázs 5000 forintba kerül, a bőrt újjávarázsoló, 50 perces mézes élet masszázs 6000 forint. A speciális anyagokkal történő kezelések, mint az egri hovatartozásra stílusosan utaló, szőlőmagolaj kivonatos masszázs muskotályos arckezeléssel kiegészítve már itt is 8000 forintba kerül. (Ez egy nagy wellnesshotelben bőven tízezer forint fölött lenne.)

Relax Cegléden

Cegléd négycsillagos hotelében, az Aquarellben nem csak a szálló vendégeire gondoltak, és többféle csomagot is összeállítottak a wellnesskedvelőknek. A teljes masszázskínálatuk egyébként elég pazar. A csomagok közül, amelyikben 60 perces masszázst kínálnak, éppen a legdrágább, 12500 forintba kerül. Az ajánlat egy egésznapos wellnessbelépőt, egyórás gyógynövényzsákos masszázst és egy menetet tartalmaz a Spa Dermalife méregtelenítő infrakapszulában. Ez egy infrafénnyel és gőzzel dolgozó, fényterápiát is alkalmazó berendezés, amelyben kedvünkre relaxálhatunk, miközben az ígéret szerint a testünk méregtelenítését segíti a gép.

13 A himalájai só masszázstól a marokkói masszázsig Galéria: Ha nem is ingyen: wellness olcsóbban (Fotó: www.aquarellhotel.hu)

Ha nem ragaszkodunk a 60 perces masszázshoz, 50 perces masszázst, wellnessbelépőt plusz infrakapszula-használatot már 9900 forintért kaphatunk. 20 perces hátmasszázsra, egész napos wellnessbelépőre és 6 perc szoláriumozásra pedig már 5500 forintért befizethetünk. Többféle medence, köztük gyógyvizes is, pezsgőfürdő, gőzkabin és szaunák várják Ceglédre a lazulni vágyókat.

Visegrádi vasárnapok – vagy egy jó squash hét közben?

A Thermál Hotel Visegrádban alapvetően masszázsokat kerestünk, de itt inkább egyéb jó ajánlatokat találtunk. Ha kedvező konstrukcióra vadászunk, akkor a csomagajánlatok között érdemes körülnézni. A hétköznapi ajánlatok valamelyikét igénybe venni sem lehetetlen: ha kiveszünk egy nap szabit, 9900 forintért eljöhetünk fürdőzni és squasholni Visegrádra ketten. 4500 forint lenne hétköznap a fürdőbelépő, az Antistressz csomagra befizetve viszont a fürdőzés mellett egy órát squash-olhatunk is, és még egy kis gyümölccsel és teával is kedveskednek.

13 Vasárnapi büféebéd utáni csobbanás Galéria: Ha nem is ingyen: wellness olcsóbban (Fotó: www.lepencespa.hu)

A Sunday Spa & Lounge akció is megérheti, főleg, hogy a vasárnap délelőtti sütés-főzést is kipipálhatjuk vele. A vasárnapi móka egy büféebéddel indul a Duna Étteremben (déltől lehet érkezni), majd jöhet az élményfürdő, ahol egészen este kilencig bent lehetünk. A hétvégi belépő normál áron felnőtteknek 6900 forint, a vasárnapi ebédelős konstrukcióban pedig 8700 forintért mehetünk be. További részletek itt.

Gyógymasszőrök biztos kezében Budapesten

A Krisztina Masszázs három szalon működtet, egyet a budai vár közelében; egyet Újlipótvárosban, a Westend magasságában és egyet a belvárosban, a Dob utcában. Kifejezetten kedvező árszabással dolgoznak: egy 60 perces gyógy-frissítő, sport vagy relaxáló masszázs ára 5300 forint. Ha esetleg rákapnánk az élményre, ebből az árból is engednek ötalkalmas bérletnél 10 százalékot, tízalkalmasnál 15 százalék kedvezményt biztosítanak (ezzel a bérlettel 4505 forintra jön ki egy egyórás masszázs!).

13 Egy ötletes plusz szolgáltatás: szinkronmasszázs pároknak és barátoknak Galéria: Ha nem is ingyen: wellness olcsóbban (Fotó: www.krisztinamasszazs.hu)

Mindhárom masszázsszalon otthonosan berendezett, nem puccos, de kellemes stílusú. Épp ideális arra, hogy kiszakadjunk egy kicsit a mindennapos feszültségből – a menő day spákhoz képest kifejezetten olcsón. Szempontunk volt olyan helyeket ajánlani, ahol szauna is van: a Csanády utcában szaunázhatunk is, infrakabin áll rendelkezésre, és 30 percért 1000 forintot kérnek. Minden infó itt, a masszőrök képe alatt pedig még egy kis bemutatkozást is találunk.

Időspórolós kényeztetés

Ha nincs időnk rászánni egy napot a kikapcsolódásra, de még egy felet sem, egy day spa a legjobb ötlet, egy 50-60 perces masszázs már maga a luxus egy rohanós napon. Budapesten a XI. kerületben, a Bartók Béla úton találjuk a Spa Masszázsközpontot, ahol az 55 perces masszázs ugyan 8000 forintnál indul, de nyugdíjasok és szülinaposok féláron masszíroztathatnak! Az élmény 1500 forintért egészíthető ki infraszaunázással.

13 Nem kell fürdőbe menni ahhoz, hogy egy-két órára kikapcsoljunk Galéria: Ha nem is ingyen: wellness olcsóbban (Fotó: Northfoto)

A Spa Masszázsközpont egy vicces –– egyébként teljesen komoly! – szolgáltatása a kutyamasszázs, amit most szintén akcióznak, 15 ezer forintért várják a gazdikat kutyáikkal: mindkettőjüknek jár a rekreáció.

Hétköznap délelőtt ráérőknek

A szintén fővárosi Sen Spa Masszázs kicsit kilóg a sorból, mert itt nem szaunázhatunk, ugyanakkor ár-érték és legfőképp minőség arányban korrekt szolgáltatást kapunk. Ha sikerül a kedvezményes idősávban foglalnunk, hétfőtől csütörtökig 10-től 13 óráig 20 százalék kedvezmény jár minden szolgáltatásra. Ennek keretében a Mammutban vagy a Hűvösvölgyi úti Shop Stop Bevásárlóközpontban például egy 60 perces thai masszázs 6320 forintba kerül (thai masszázsnál teljesen megszokott a 8-9000 forint körüli ár óránként).