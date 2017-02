A világ legdögösebb koripályái Csepeltől Párizsig

Jégfolyosók Magyarországtól Ausztrián át az USA-ig, bálna alakú jégcsarnok Belgiumban, tarka koripálya Törökországban, műjég egy mesebeli, párizsi üvegpalotában: a Travelo a világ legdögösebb csúszóhelyeinek nyomában.

Ha már egyszer a napokban amúgy is jégpályává alakult körülöttünk a világ, arra gondoltunk, összeszedjük a legkülönlegesebbeket közel és távol. Saját, környékbeli kedvenceinket a The Spaces építészeti portál listájáról egészítettük ki. Bevalljuk, a sort a Balatonnal szerettük volna kezdeni, de sorra zárnak be a pályák, így a műjegekre szorítkozunk.

Városligeti műjégpálya, Budapest, Magyarország

A Vajdahunyad várának tövében, a Hősök tere tőszomszédságában működő pálya 2016 novemberében ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. A városligeti tavat már az 1830-as évektől használták telente a gyerekek és a vállalkozó kedvű felnőttek csúszkálásra. 1869-ben megalakult a Pesti Korcsolyázó Egylet, amely a tó egy részén korcsolyapályát alakított ki, és a jégen rendezett téli bálokkal, jelmezes ünnepélyekkel népszerűsítette a sportágat. Erre egyébként szükség is volt, mert a korcsolyázást akkoriban nem nézték jó szemmel, az orvosok káros hatásokat tulajdonítottak a jégen száguldozásnak.

13 Városligeti műjégpálya Galéria: A világ legdögösebb jégpályái Magyarországtól Törökországig (Fotó: Városligeti Műjégpálya)

Az első korcsolyacsarnok, a tó partján felállított kéthelyiséges kis fabódé 1874-ben leégett. Helyére 1875-ben került a Lechner Ödön tervezte eklektikus korcsolyacsarnok, amelyet az 1890-es évek első felében, a millenniumi ünnepségekre készülve Francsek Imre tervei szerint átépítettek és kibővítettek, a tó is ekkor nyerte el mai alakját. Idén több fejlesztés is történt, a legfontosabb, hogy már online is lehet jegyet váltani, így elkerülhetjük a hosszadalmas sorban állást.

Csepeli jégfolyosó, Budapest, Magyarország

Február 12-ig várja a korcsolyázókat a csepeli jégpálya, melynek idei fénypontja a menő jégfolyosó. Idén új helyszínen, a Csepeli Szurkolói Aréna mellett állították fel a 25x30 méteres jégpályát, a hozzá tartozó jégfolyosó két és fél méter széles és százötven méter hosszú.

13 Csepeli jégpálya Galéria: A világ legdögösebb jégpályái Magyarországtól Törökországig (Fotó: Csepeli jégpálya / Facebook)

Jégálom, Bécs, Ausztria

Idén 8500 négyzetméteres pályával nyílt meg a Bécsi Jégálom (Wiener Eistraum) a Városháza előtti téren, és egészen március 12-ig várja a sportolókat. Csodálatos kulisszák között, a Bécsi Városháza és a Burgtheater előtti pályákon, illetve az ezeket összekötő park romantikus ösvényein lehet csúszkálni. Az esténként látványos díszkivilágításban tündöklő pályán nem csak korcsolyázni, de hétköznaponként curlingezni is lehet.

13 Bécsi jégálom Galéria: A világ legdögösebb jégpályái Magyarországtól Törökországig (Fotó: Christian JOBST / Bécs Város Külképviseleti Irodája)

Maggie Daley Park, Chicago, USA

Bár először 2014-ben alakítottak ki jégfolyosót a Maggie Daley parkban, azóta fix elem a város téli programjai között. Idén a tervek szerint március első hetéig lesz nyitva a különleges jégpálya, mely nem csak egyedi vonalvezetése, de az innen a városra nyíló panoráma miatt is a világ legszebb jégpályái közé tartozik.

13 Maggie Daley Park, Chicago Galéria: A világ legdögösebb jégpályái Magyarországtól Törökországig (Fotó: Maggie Daley Park / Facebook)

Nathan Phillips Square, Toronto, Kanada

A Nathan Phillips Square Toronto központjában, közvetlenül a városháza előtt található, 1965-ben alakították ki. A tér tele van látnivalókkal: Henry Moore The Archer című szobra, és Winston Churchill szobra is itt áll. A tér közepén áll a hatalmas szökőkút, melynek medencéje fölött a szabadság betonból készült pillérei ívelnek át. Ennek alapzatába a berlini fal egy darabját is beleépítették. Telente ezt a medencét alakítják jégpályává, egészen márciusig lehet rajta csúszkálni.

Liège-i jégpálya, Belgium

Ha valaha ki akarta próbálni, hogyan érezhette magát Jónás a cet gyomrában, vegye az irányt Belgium felé, majd csatoljon korcsolyát a Liége-i jégpályán, és megtudja. A 2012-ben átadott épület ugyanis egy hatalmas bálnát formáz, a szája a mélygarázs lejárata, "testét" 200 ezer fényes alumíniumlemez borítja. A játékos külső komoly belsőt takar: egy 1800 négyzetméteres profi jégpálya van benne, 1200 néző tud egyszerre leülni a lelátókon. Amikor épp nem sportversenyeket rendeznek, a nagyközönséget is szeretettel várják egy kis csúszkálásra.

13 Liége Galéria: A világ legdögösebb jégpályái Magyarországtól Törökországig (Fotó: Marc Detiffe / Escaut.org)

Kayseri jégpálya Törökország

A török város, Kayseri, olyan dögös jégpályával büszkélkedhet, ami bármelyik fővárosnak is becsületére válna. Egy isztambuli építésziroda tervezte a dizájnos épületet, 2009-ben adták át. Egész évben üzemel, 2000 négyzetméteren lehet csúszni. Az épület kívülről és belülről is hófehér, az amorf, színes üvegablakok miatt mégis nagyon hangulatos a belső tér.

13 Kayseri jégpálya Galéria: A világ legdögösebb jégpályái Magyarországtól Törökországig (Fotó: Bkaarchitecture.com)

A Grand Palais jégpályája, Párizs, Franciaország

Végezetül egy olyan pálya, ami csak időszakosan van nyitva, és idén már pont lecsúsztunk róla, ugyanis január 2-án zárt. De annyira fantasztikus, hogy muszáj róla megemlékezni. Ez pedig nem más, mint a Párizs szívében található pazar szépművészeti múzeum, a Grand Palais jégpályája.

Le Grand Palais (@le_grand_palais) által közzétett fénykép, 2016. Dec 20., 00:11 PST

Az üvegpalota 1900-ban nyitotta meg kapuit, azóta nincs olyan rendezvény, aminek ne adott volna otthont: divatbemutatótól a sportversenyig volt már itt minden. 2012 óta minden évben Franciaország legnagyobb műjégpályáját alakítják ki benne telente. Az épület szépségét kiemelő fények a világ legkülönlegesebb koriélményét garantálják.