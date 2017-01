300 szobás hotel nyílik a Keletinél

A tervek szerint 2019-ben fogadja első vendégét az InterCity Hotel, amely a Keleti pályaudvar mellett, a Mosonyi utca 4. szám alatt épül – olvasható az üzemeltető Deutsche Hospitality oldalán található közleményben.

Látványterv: Deutschehospitality.com

A Steinberger Hotels and Resortsot és a Jaz in the Cityt is üzemeltető Deutsche Hospitalitynek ez az első hazai hotelje. Az InterCity Hotel 300 szobával és hat konferenciateremmel készül a szabadidős és az üzleti turisták kiszolgálására, mellette 200 férőhelyes parkoló is épül. A szálloda tulajdonosa a B&L Csoport, amelynek szintén ez az első magyarországi beruházása.

A helyszíntől függően 2-4 csillagos Intercity jelenleg a Deutsche Hospitality legsikeresebb brandje. A várható árakról egyelőre az üzemeltetők annyit árultak el: euróban három számjegyű átlagot szeretnének elérni - írja a Turizmus.com.