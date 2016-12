Fényfüzérek, havas hegycsúcsok, megelevenedő Grimm-mesekönyvek, fűszeres illatok, girbe-gurba utcácskák, barlang mélyén rejtőző kápolna – helyek a világban, ahol a legszebb a karácsony.

A decembert a természet a legsötétebb hónapnak szánta, az emberiség válasza erre az advent és a karácsony. Sötétség helyett fényeket, csillogást, emelkedett hangulatot varázsolunk magunk köré. Mi most a szép helyek közül is a legszebbek között válogattunk.

Bolzano – Olaszország

A dél-tiroli város meseszép helyen fekszik: Ausztria és Olaszország határán. Az évszázadok során természetesen háborúztak is érte. Száz éve sincs még, hogy az I. világháború végén Olaszországhoz csatolták. Ma a lakosság kb. háromnegyede olasz, negyede német ajkú (ők Bozennek hívják városukat). Míg nyáron az Obstmarktot, a színpompás gyümölcspiacot kötelező felkeresni itt, Ötzi, az 5300 évesre becsült korú ősember egész évben látogatható az archeológiai múzeumban, bizonyítva, hogy már ősi eleink is tetszetősnek találták a környéket.

Decemberben mutatja meg legvarázslatosabb arcát Bolzano. A Piazza Walther öltözik ünnepi díszbe, a település kacskaringós utcáiról pedig ha egy kicsit feljebb emeljük a tekintetünket, az Alpok magasodnak körülöttünk. Kicsit sem lepődnénk meg, ha a város felett csilingelve haladna el rénszarvasszánján a Mikulás.

Colmar – Franciaország

Bolzanóhoz hasonlóan Colmarért is több nemzet versengett: az elzászi település 75 éven át volt német hódoltság alatt, a II. világháború után kapta vissza Franciaország. A várost látva gyerekkorunk Grimm-mesekönyvei elevenednek meg előttünk a jellegzetes fagerendás, tornyos házakkal, az óváros gótikus hangulatával, a folyón úszkáló hattyúkkal. Colmarban egész évben romantikus programlehetőségek kínálkoznak: nyáron a virágokkal teli várost csónakon és kisvasúton ülve is felfedezhetjük, a karácsonyi vásár pedig ma már önálló programként is turistacsalogató erővel bír.

Colmar a karácsonyi díszkivilágításban, a zsibongó vásári forgatagban mintha tényleg évszázadokra repítene minket vissza az időben. A képeket látva szinte érezzük a pain d'épices, a mézeskalács fűszerezésű gyümölcskenyerük illatát, amelyhez jóféle elzászi borokból főzött, gazdagon fűszerezett forralt bort kínálnak.

Rothenburg ob der Tauber – Németország

Bajorország bőkezűen méri a szépségeket, ezek közül is nagy hírnévre tett szert a cirkalmas nevű Rothenburg ob der Tauber. A várost évszázadokról ezelőttről felejtették itt a számunkra, mintha csak díszletek között járnánk a girbe-gurba utcácskákon, a kovácsoltvas utcai lámpák fényében. Egy lovashintó sokkal autentikusabb erre, mint egy autó. Rothenburg tényleg bájos, és még azt is hajlandóak vagyunk megbocsátani neki, hogy kicsit túlzásba vitték a karácsonyi kultuszt.

Az ünnepet egyébként kedvelőknek is kihívást jelenthet Käthe Wolfart birodalmában picit sem megcsömörleni a karácsony tárgyi kultuszától. A szemkápráztató, zenélő, táncoló figurák ezreit áruló mütyürbolt (maga a bolt hatalmas) egész évben nyitva tart, sőt karácsonyi múzeumot is létrehoztak a városban. Käthe Wolfart – aki mind a mai napig saját kezűleg festi a limitált szériás miniatűröket – karácsonyrajongása kelendő: már tíz városban működik egész évben nyitva tartó karácsonyi boltjuk, köztük Berlinben, a belgiumi Brugge-ben és még az USA-ban is.

Delft – Hollandia

A németalföldi Delftben járunk. A híres portré, a Leány gyöngy fülbevalóval festője is itt élt, a művész teljes neve Jan Vermeer van Delft. A vidék valóban festői, az itteni városokra jellemző későgótikus-reneszánsz lakóházak pedig mézeskalács házikóknak tűnnek a hóban és a karácsonyi kivilágításban. Az óceáni éghajlatnak köszönhetően legtöbbször nem havas itt a december, a helyiek azonban tesznek róla, hogy emlékezetes legyen az advent Delftben: a városháza előtt nagy, 16 méteres karácsonyfát állítanak, és fényárban úszik a főtér.

Az ünnepi hetek leglátványosabb momentuma az 1998 óta megtartott "lichtjesavond". E december közepi esték alkalmával a városban szertartásosan mindenhol lekapcsolják a világítást, és ünnepélyesen kivilágítják a városháza előtti karácsonyfát. Az a szabály, hogy a fán kívül csak a díszkivilágításnak szabad fénylenie a városban, míg a mulatság tart. Ilyenkor mindenki kisereglik az utcára, hogy részt vehessen a közös varázslatban, a koncertek és a mulatság este 11-ig tart. A lichtjesavond egy régi ünnep felelevenítése, Németalföld lakói egykor mécsesekkel és fáklyákkal világították be az utcákat.

Valkenburg aan de Geul – Hollandia

Valkenburg Hollandia déli csücskének városa. Az ország egy kis területe "belóg" Belgium és Németország közé. Itt találjuk ezt a különös városkát, amelynek romantikus hangulatát magasra nyúló középkori kastélyromja határozza meg, novembertől január 8-ig pedig egy rendhagyó vásárral és ünnepségfolyammal csábítják a turistákat ide. A gyönyörűen kivilágított vásársor ugyanis egy – mesterségesen kialakított – barlangrendszer belsejébe vezet. A "világ egyetlen föld alatti karácsonyi vásárának" is nevezik magukat: a különös hangulatú barlangbelsőkben homokból megformált Betlehem és más, vallási témájú szoborcsoportok idézik meg a karácsony hangulatát.

Egy több száz éves kápolnát is rejt a föld alatti birodalom, és még a Mikulás is rendel itt. Kint, a téren nem csak a díszkivilágítás, hanem úgynevezett Christmas Parade-ek is felelnek az ünnepi hangulatért, advent idején hetente több alkalommal látványos táncos showműsorokat adnak elő Valkenburg főterén.

Woodstock – USA

Na, kinek jut eszébe Woodstockról egy karácsonyi meseváros képe? A korszakalkotó 1969-es hippifesztivál színhelye Bethel városa volt New York államban, de ez egy másik történet. A Vermont állam-beli Woodstock egy idilli üdülőfalu egészen északon, határos Kanadával. Az amerikai vidéki ("country") lakberendezési stílust itt élőben élvezhetjük, sok-sok fehér színt, fát, természetes anyagokat használnak, az elmaradhatatlan kandallóval. A helyi karácsonyi díszítés is igazodik ehhez az ízléshez, itt nem a giccs az uralkodó.

A síelők előszeretettel látogatják az adventi és karácsonyi időszakban, ekkorra esik a közkedvelt Wassail Weekend is. A wassail egy kelta eredetű ital, a forralt bor változata ciderből, amelyet a pogányok az évnek pontosan ebben az időszakában (novembertől január elejéig) fogyasztottak. Woodstockban a karácsonyi fesztiválnak skandináv gyökerei vannak, a 19. századot idéző díszes felvonulást rendeznek ötven lovassal, de nagy hagyománya van itt a lóvasszánozásnak is.